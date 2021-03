Masked Singer Austria: Die Weintraube hat ausgetorkelt - und wer noch gehen musste

Am Montagabend hieß es wieder "Spannung pur" bei der Puls4-Show "The Masked Singer Austria", denn das Halbfinale stand an und da mussten gleich zwei Promis ihr wahres Gesicht zeigen.

Das Rateteam wurde diesmal von Singer-Songwriterin Ina Regen unterstützt.

Zu Beginn enterte der süße Babyelefant die Bühne und schmetterte sehr beeindruckend den Queen-Hit "Bohemian Rhapsody". Aber wer steckt im Kostüm des herzigen Vierbeiners? Rateteam-Mitglied Elke Winkens warf den Namen Anke Engelke in den Raum, Rose May Alaba glaubte Rainer Schönfelder, Sasa Schwarzjirg tippte auf Mathea und Ina Regen auf Musicalstar Sandra Pires.