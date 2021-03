Warum Lizz Görgl bei "Masked Singer Austria" gesanglich viel gelernt hat

Ob in astreinem Französisch – okay fast, denn sieben Zeilen hat sie falsch gesungen, wie Lizz Görgl (40) jetzt lachend dem KURIER verriet –, ob mit Connie-Francis-Klängen oder mit coolem Party-Sound von Fergie, die Ex-Ski-Queen zeigte als Weintraube ihre musikalische Vielfalt.

Große Herausforderung

„Es war ja das Ziel, dass man so spät wie möglich erkannt wird. Auch die Herausforderung, auf Deutsch zu singen, aber so, dass man nicht gleich checkt, wer ich bin. Und das ist mir gelungen, weil bis zur dritten Sendung hat ja wirklich niemand eine Ahnung gehabt. Das war schon eine Gaude“, so Görgl, die sich auch in ihrem Kostüm richtig wohlgefühlt hat.

„Bei der ersten Anprobe bin ich gleich in den Charakter geschlüpft und habe auch gemerkt, dass ich mich auf einmal ganz locker und frei und ungezwungen bewegen kann und das total genieße. Ich bin da wirklich wie ein Kind, das einfach eintaucht und alles ausprobiert.“