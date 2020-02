Lugner gibt nicht auf: Ein Opernball-Stargast ist zum Greifen nahe

Es könnte Richard Lugner also wirklich doch noch gelingen, so kurzfristig einen Opernballgast aufzutreiben. Sah die lugnerische Welt gestern noch eher trüb aus, hat er heute schon wieder strahlend Oberwasser. Ein Stargast scheint zum Greifen nahe.

"Mit dem neuen Gast wurden alle Details und unsere Pläne besprochen und wir warten auf die Unterfertigung des Vertrags", so Lugner. Und natürlich möchte er dann auch gleich eine Pressekonferenz machen. Wenn der ominöse Gast heute noch unterschreibt, gibt Lugner ihn morgen (Donnerstag) Vormittag bekannt, wenn der Gast erst morgen unterschreibt, dann wird die Pressekonferenz übermorgen (Freitag) Vormittag stattfinden.

Und natürlich hat der Baumeister auch einen Plan B. "Wenn nicht unterschrieben wird, müssen wir mit der Reserve, die wir auch haben, verhandeln." So gesehen hat ihm Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn mit ihrer Absage ja fast schon einen Gefallen getan - so präsent in den Medien war Lugner schon lange nicht mehr.