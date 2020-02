Lugner in Dresden: "Gastgeber des Wiener Opernballs" dementiert Nickerchen

So eine rauschende Ballnacht kann schon ganz schön anstrengend sein - egal ob in Wien oder Dresden. Baumeister Richard Lugner besuchte jetzt mit seiner Begleitung Zebra den in die Schlagzeilen gekommenen Semperopernball. Eine umstrittene Ordensverleihung für Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte im Vorfeld für viel medialen Wirbel gesorgt, zahlreiche Gäste haben daher auch abgesagt.