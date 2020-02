Opernball-Absage von Vonn an Lugner: Die Anwälte haben sich geeinigt

Aber, wie sieht es denn jetzt mit einem anderen Stargast für den Ball der Bälle aus? "Wenn wir es schaffen, dann ja", meint Lugner.

"Wir haben in den letzten Tagen 25 Angebote bekommen. Vieles war skurril, manches interessant", erzählt er. "Die Frage ist, ob wir das jetzt umsetzten können. Wir haben mit einem Management einen Vertrag und die sind jetzt am Zug", so Lugner.

Aber, es würde auch ohne Gast gehen, wie er meint. "Ich würde es durchaus nett finden, einmal keinen Gast zu haben und den Opernball zu genießen. Die Veranstalter würden das vermutlich auch begrüßen."