Laurence Rupp und Paula Schramm über die Ehe: "Das lohnt sich nicht"

"Wir trafen uns zum ersten Mal bei einer Leseprobe in Wien und da war sofort eine Anziehung, die ich so nicht kannte", sagt Laurence Rupp über das erste Kennenlernen. Paula Schramm war da aber noch ziemlich zurückhaltend. "Ich fand Laurence zwar total cool, aber er entsprach zunächst mal so gar nicht meinem Beuteschema. Ich dachte: Wenn der so hübsch ist, dann kann er ja nicht besonders gescheit sein", lacht sie.

Diese deutsch-österreichische Verbindung funktioniert aber hervorragend. "Ich liebe die Wiener Ignoranz und die Berliner Schnauze, die sind sich in ihrer Grundstruktur schon sehr ähnlich", versucht Laurence Rupp eine Erklärung. Jahrelang pendelten die beiden dann zwischen Wien und Berlin hin und her, bis 2015 Sohn Karl zur Welt kam. Da siedelten sie sich nämlich ganz in der österreichischen Hauptstadt an.