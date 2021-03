Interview mit Laurence Rupp: Von Paul Celan zum Actionhelden

Hatten Sie ein Vorbild für Ihre Rolle als Arminius?

Mein absoluter Hero in Sachen Römer ist Russell Crowe als Maximus in „Gladiator“. Gleich beim ersten Treffen mit der Maskenbilderin habe ich gesagt, dass ich gerne genau die Frisur von Russell Crowe als „Gladiator“ hätte. Es war dann zwar nicht exakt der gleiche Haarschnitt, aber ich habe mir seine Frisur ein bisschen geborgt.

„Barbaren“ war die erfolgreichste, deutschsprachige Serie auf Netflix. Empfinden Sie das als Life-Changing-Moment Ihrer Karriere oder sieht das von außen größer aus, als es sich von innen anfühlt?

Ja, genau. Ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber es war immer schon so: Sobald ich ein Ziel, das ich mir gesteckt habe, erreiche, habe ich mich auch schon wieder daran gewöhnt und nehme es als gegeben hin. Und dann frage ich mich sofort: Okay, wie geht es weiter? Zuerst schien es mir gar nicht vorstellbar, an so einer großen Sache wie der der Netflix-Produktion teilzunehmen und noch dazu die Nummer eins zu sein. Aber danach kam sofort das Gefühl: Was ist der nächste Schritt? Auch wenn es von außen so aussieht, als wäre es Life- und Game-Changing, fühlt es sich von innen nicht so an. Es herrscht ja auch Corona und ich konnte die Früchte dieser Arbeit vielleicht auch noch gar nicht so richtig ernten. Aber natürlich bin ich wahnsinnig stolz auf die Rolle.

Was wäre denn jetzt für Sie der nächste Schritt?

Ich hatte immer das Ziel, mich im deutschen Film- und Fernsehbereich zu etablieren. Das ist mir bis vor den „Barbaren“ nicht wirklich gelungen, weil immer das Dialektproblem im Vordergrund stand und mein österreichisches Sprechen in Deutschland nicht als Hochdeutsch anerkannt wurde. In unserer global vernetzten Welt erscheint mir das absurd. Da muss man nicht mehr erklären, warum jemand, der in Berlin lebt, eine österreichische Sprachfärbung hat. Aber egal. Ich finde jedenfalls, dass die Deutschen sehr gutes Kino, vor allem aber auch ziemlich gutes Fernsehen machen. Ich denke da an Serienarbeiten wie Dominik Grafs Mini-Serie über die Russenmafia „Im Angesicht des Verbrechens“ oder Christian Schwochows Dreiteiler „Mitten in Deutschland“ über deutschen Rechtsextremismus. Diese Serien haben Event-Movie-Charakter mit Tiefgang. Das können die Deutschen gut. Ich glaube, durch „Barbaren“ bin ich jetzt bei vielen auf den Schirm gekommen. Mal schauen, wohin sich das alles entwickelt.

Gibt es schon konkrete Angebote beziehungsweise neue Projekte?

Im Moment mache ich gerade eine spannendes Sky-Serie für Deutschland , die „Souls“ heißt und in der ich einen Piloten spiele. Daran arbeite ich bis Juni, dann starten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel „Barbaren“. Sonst ist noch nichts geplant.