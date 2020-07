Lang feierte, Lugner schmuste und Glanz plant Verlobung

„Das steht noch in den Sternen“, versucht sich der Baumeister als Hobbyastrologe. „Ja, sie hat viele Vorteile. Wir kennen uns schon über ein Jahr, aber es funkt nicht so richtig.“

Das Feuer entfachen soll jetzt ein Besuch der Salzburger Festspiele samt Suite im Hotel Sacher. Nachsatz: "Wir wohnen meist in getrennten Zimmern, in Salzburg aber wegen der Zimmerknappheit gemeinsam in einer Suite."

Längst in Flammen ist hingegen Entertainer Gregor Glanz (neuer Song „We’ll be alright“).