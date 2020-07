Tiroler Entertainer Gregor Glanz will Hit in den USA landen

Und bezüglich dieses Vorhabens sieht es gar nicht schlecht aus, denn der Song wurde nach Las Vegas zu "TuneGo" geschickt (eine Firma, die neue Songs anonym testet). Und siehe da, dem Demo aus Österreich wurde Hitpotenzial beschieden.

Und weil es gerade in den USA so gut läuft, musste für das Projekt auch ein neuer Band-Name her. "Glanz kann in den USA wahrscheinlich keiner aussprechen. Also, werden wir uns 'Shine' nennen, weil das ja die Übersetzung ist."

Bis die Single erscheint, dauert es allerdings noch ein wenig, am 25. Juli ist Release-Date in Europa.