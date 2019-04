Kritik an "Dancing Stars": "Das entwickelt sich zu einer Komik"

Muss die Show "Dancing Stars" in Zukunft ihren Namen ändern? Seit Stefan Petzner Woche für Woche zeigt, dass er - trotz Bemühen - nie ein Dancing Star werden und dennoch vom Publikum weitergewählt wird, sollte der ORF das rasch andenken. Ein Vorschlag wäre "Fröhliches Promi-Hoppeln", wobei man einige Kandidaten ausnehmen muss. Allen voran Boxerin Nicole Wesner, die für den Laien vor dem Fernseh-Gerät einen professionellen Eindruck macht. Ihr zuzusehen macht Spaß, auch gestern. Am Ende musste sie aber - unverständlicherweise - neben Virginia Ernst um den Einzug in die nächste Runde zittern.