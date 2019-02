Stefan Petzner: "Ich sag' offen, dass ich Schiss habe"

Wir müssen alle von etwas leben oder haben Sie im Lotto gewonnen?

Habe ich nicht, ich war aber nie ein Mensch, der etwas wegen Geld getan hat. Schauen Sie, ich hab’ all meine Haider-Wahlkämpfe für null Euro gemacht, weil es mir um die Sache gegangen ist. Was ich damit sagen will: Natürlich verdiene ich bei „Dancing Stars“ auch etwas, aber das war kein Motiv, mitzumachen.

Ihre Miete müssen Sie trotzdem zahlen.

Ich hatte auch Zeiten, in denen ich entscheiden musste, kaufst du dir Zigaretten oder was zum Essen. Beides ging sich nicht aus. Ich hab’ so viel durch im Leben, mich kann nix mehr erschüttern. Ich komme aus einer Bergbauernfamilie und habe nie in Geld-Kategorien gedacht. Ich habe auch oft erlebt, dass gerade die reichsten Menschen die unglücklichsten sind.

Geld ist Ihnen offenbar nicht wichtig. Was dann?

Autos haben mich zum Beispiel nie interessiert. Ich besitze gar keines. Früher bin ich Skoda gefahren oder einen Opel-Gebrauchtwagen. Ich wohne auch bescheiden, fast schon spartanisch. Was mir aber wichtig ist, ist Kleidung.