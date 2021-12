Klaus Eberhartinger spricht erstmals über seine junge Frau

Eberhartingers Tocher genießt auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit von ihm als sein Sohn im Kindesalter.

"Also beim Christoph war ich natürlich lang nicht so eingebunden wie bei meiner 6-jährigen Tochter heute. Ich war ja so gut wie nie da, weil ich so viel mit der EAV unterwegs war. Aber natürlich hab ich ihn auch mit meiner Gegenwart gepeinigt! Ich hab ihn zum Beispiel zum Skifahren gezwungen - im Nachhinein ist er froh darüber."

Eberhartinger wohnt mit Frau und Kind in Kenia in einem Haus direkt am Meer. "Am schönsten Strand Afrikas", wie er erzählt. Nur wenige Kilometer von seinem ehemaligen Bandkollegen Thomas Spitzer entfernt.