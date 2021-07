Juror Dirk Heidemann nicht mehr bei Dancing Stars - was er dazu sagt

Bei der neuen Staffel von "Dancing Stars", die am 24. September startet, muss man auf zwei bekannte Gesichter in der Jury verzichten. Denn Dirk Heidemann und Nicole Hansen sind nicht mehr dabei. Stattdessen komplettiert Maria Santner die Jury um Karina Sarkissova und Balázs Ekker.

"Neue Jury, neues Glück. Jetzt ruft Taiwan", so Heidemann zum KURIER, der ja im Herbst dort unterrichtet. "Allerdings sitzt jetzt niemand mit einer Jurorenlizenz in der Jury, denn nur Nicole Hansen und ich besitzen eine. Jetzt sind es dann zwei Tanzschulinhaber und eine Balletttänzerin, aber wenn das fachlich reicht? So spart man sich halt Flug und Hotelkosten. Ich wünsche der Sendung aber viel Glück", so der Wertungsrichter.

Die Neuigkeiten haben sowohl Dirk Heidemann als auch Nicole Hansen aus den Medien erfahren. Vorab wurden die beiden nicht über diese Entscheidung informiert, wie Heidemann sagt.