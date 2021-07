„Meine Werte sind gut, hier oben im Kopf ist alles gut und Laufen ist auch ok. Was soll ich sagen? Der liebe Gott hat noch einmal ein Auge zugedrückt.“

Jetzt wäre er auch wieder bereit für eine neue Staffel „Dancing Stars“, nur: der ORF hat sich noch nicht bei ihm gemeldet, wie er erzählt. „Wirtschaftlich ist das für mich ein amüsantes Hobby. Ich mache es sehr gerne, aber ich muss es jetzt dann langsam einmal wissen.“ Ansonsten geht es für ihn beruflich im Herbst nach Taiwan, Kanada und Russland.

An einem Buch über sein turbulentes Leben arbeitet der gebürtige Berliner auch noch. „Von Kindheit an, über die Formung meiner Persönlichkeit, über die erste Diva, die ich kennengelernt habe, die mich auch sehr geprägt hat, ein bisschen über den Tanzsport und auch über die so leichte, kleine Korruptionen darin. Da werden die Namen aber dann geändert“, verrät er.

„Mit meiner Persönlichkeit hatte ich in den 1970ern große Probleme im Tanzsport – und dann auf einmal war es modern. Rainbow war modern und alle Weltmeister waren schwul. Und dann kam die Wende.“