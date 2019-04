Jeannine Schiller: "Die Zeit bei Dancing Stars war sehr schwer"

Auch Charity-Lady Jeannine Schiller hat einst mitgemacht bei der beliebten ORF-Show "Dancing Stars". 2008 schwang sie das Tanzbein mit Balázs Ekker - und wer sich erinnert, das ging alles andere als friedlich über die Bühne. Schiller erinnert sich auch noch heute mit Schaudern daran zurück.

"Damals war da ja auch so ein Streit, wie jetzt bei der aktuellen Staffel. Mein Tanzpartner ist ja damals auch so wahnsinnig auf mich losgegangen", so Schiller. "Das war die schwerste Zeit meines Lebens. Ich wollte sogar aufhören, hab aber dann doch weitergemacht", sagt sie.