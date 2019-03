Stefan Petzner mit Dancing-Stars-Jury schwer im Clinch

Nach der Show war aber immer noch Stefan Petzner Thema Nummer Eins. "Naja gut, Null Punkte geben, das kannst du nicht machen, du musst ja bewerten. Man muss zumindest einem Punkt geben, das war vielleicht ein bisschen too much von Karina und deswegen war der auch etwas aggressiv dann, der gute Herr Petzner. Was ich aber auch ziemlich uncharmant einer Dame gegenüber finde. Das fand ich unfassbar, unmöglich! Die Wertung war für mich heute nicht fassbar. Da sieht man, das ist eine TV-Sendung und die Leute helfen dann Leuten die vielleicht nicht tanzen können, aus Mitleid, oder Sympathie. Ich bin eigentlich immer dafür positiv zu reagieren, aber das war ein Desaster", so Dirk Heidemann zum KURIER.