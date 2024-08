Tochter Jacqueline konnte sich verabschieden

Wie Promi-Doc und Lugner-Freund Artur Worseg gegenüber Puls24 erklärte, wurde er gegen 8.00 Uhr Montagfrüh von Jacqueline Lugner kontaktiert. Diese habe gesagt, dass es ihrem Vater nicht gut gehe. Worseg sei dann zur Mörtel-Villa in Wien-Döbling gefahren, wo er gleichzeitig mit Tochter Jacky angekommen ist. Nach dem Tod von Richard Lugner sei seine Tochter am Boden zerstört und "zerrissen zwischen nicht wahrnehmen wollen und Leere und Verzweiflung". Aber "sie hat die Möglichkeit gehabt, sich von ihm zu verabschieden und ich hab ihr beigestanden", so Worseg.