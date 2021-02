Große Oper mit schrillen Tönen: Aufreger und Skandale am Opernball

Eigentlich sollte es ja heute, Donnerstag, beim „größten Pinguintreffen des Jahres“ (Zitat von Hannes Androsch) wieder heißen „Alles Walzer“, doch das Coronavirus tanzt zu gerne – nämlich von einem zum anderen, daher bleibt heuer nur der Rückblick auf Highlights vergangener Opernball-Jahre.

Und was interessiert den geneigten Ballschauer neben den schönen Roben, den musikalischen und tänzerischen Darbietungen und dem einen oder anderen Versprecher und Hoppala der ORF-Moderatoren vielleicht am meisten?

Die kleineren und größeren Skandale der prominenten Gäste.

So wird heute noch gerne von Hollywood-Haudegen Richard Burtons (er drehte 1982 zufällig in Wien) vermutlich ungeplantem Ausrutscher in einen Palmenkübel erzählt.