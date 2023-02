Eine Verwechslung bescherte Jane Fonda ihr Opernball-Kleid

Jedenfalls stammt das Kleid aus der Resort Kollektion 23 von der in Neuseeland geborene Designerin Emilia Wickstead.

2014 gewann die in London ansässige Modemacherin den "Red Carpet Designer of the Year Award" bei den Elle-Style-Awards und zu ihren Kunden zählen u.a. Samantha Cameron (Ehefrau vom Ex-Premierminister) und Prinzessin Kate.

Die Stylistin postete auch ein Bild von Fonda auf Instagram und schrieb dazu: "Jane Fonda besucht den alljährlichen Wiener Opernball in Venedig."

Und wurde natürlich auch promt von Followern ausgebessert, dass der Ball in Wien und nicht in Venedig stattfinden würde.