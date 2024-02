Ehe-Aus: Hannes Kartnigs Ehefrau Claudia will die Scheidung

Gerüchte gab es schon länger, so war Kartnig zuletzt auch alleine auf dem Grazer Bauernbundball.

"Ja, ich habe vor Weihnachten über meinen Anwalt den Scheidungswunsch vorgelegt!", so Claudia gegenüber ORF Steiermark. Sie weilt derzeit auf Gran Canaria.

In den nächsten drei Wochen soll es zu den ersten Verhandlungen kommen, eine Schlammschlacht soll vermieden werden. Claudia Kartnig strebt eine einvernehmliche Scheidung an. "Ich bin Hannes in dieser schweren Zeit sehr beigestanden und habe für ihn gekämpft. Auch ich musste in dieser Zeit Häme und Ausgrenzung ertragen", so die Noch-Ehefrau.