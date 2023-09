Hannes Kartnig lud zum großen Dancing-Stars-Sommerfest

"Wenn ich was mache, dann möchte ich es ordentlich machen, das war bei Sturm so, das war bei meinen Vereinen so. Da habe ich immer tolle Feste gemacht", so der Gastgeber gegenüber dem ORF.

"Das ist durchaus so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist so, wie der Hannes auch ist – viel, sehr viel. Manchmal zu viel. Aber in dem Fall reicht’s", so Moderator Andi Knoll.

Ebenfalls mit dabei auch Eveline Eselböck, die derzeit das Tanzen aber lassen muss. "Nein, im Moment nicht, weil ich hab mich ein bisserl schwerer am Knie verletzt, und das muss jetzt mal ausheilen. Aber das Tanzen werde ich nie aufgeben – ich glaube, das ist so ein Lebenselixier."

Ex-Teamchef Franco Foda war übrigens auch mit dabei.