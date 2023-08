Es ist offiziell: Die "Dancing Stars" Corinna Kamper und Danilo Campisi sind ein Paar

Es war DAS Thema bei der "Dancing Stars"-Staffel von 2023: Sind Motorsportexpertin Corinna Kamper und ihr Profitänzer Danilo Campisi ein Paar oder sind sie es nicht?

➤ Lesen Sie hier mehr: Danilo Campisi zu "Dancing Stars"-Liebesgerücht: "Wartet doch ein bissl"

Woche für Woche wurde ihnen diese Frage gestellt und jedes Mal reagierten sie eher abweisend. Bis jetzt! "Ja, es stimmt. Wir sind zusammen", sagt Danilo Campisi zum KURIER.

Die beiden befinden sich gerade in Campisis Heimat, in Sizilien. "Ich zeige ihr meine Heimat, wir haben eine Wanderung am Ätna gemacht und wir genießen es."