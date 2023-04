Süße Worte bei "Dancing Stars": Corinna Kamper hat Danilo Campisi "ganz viel lieb"

Und die Streitereien und das harte Training haben sich voll ausgezahlt, denn die beiden konnten mit ihrem Tango inklusive Webdance-Challenge und dem anschließenden Samba überzeugen.

"Ich freue mich einfach riesig, dass es so gut funktioniert hat, weil ich bin vorher immer so nervös. Und natürlich laufen auch bei den Proben kurz vorher Sachen schief", sagt Kamper, die sich körperlich auch noch immer topfit fühlt.

"Ehrlicherweise habe ich schon zu Danilo gesagt, alle haben was, nur ich nicht, machen wir was falsch?", meint sie lachend. "Siehst du, ich bin vielleicht doch nicht so schlecht als Partner. Ich passe sehr gut auf dich auf, kann man das so sagen?", schmunzelt Campisi.