"Dancing Stars": Songcontest-Stimmung und Einzug ins Semifinale

Am Freitagabend stand bei "Dancing Stars" alles im Zeichen des Eurovision Songcontests. Die fünf verbliebenen Paare tanzten zu legendären Liedern des Musikwettbewerbs und mussten zusätzlich noch in der Webdance-Challenge bestehen.

Dabei bekamen die Paare ein Video vorgespielt, in dem eine Profitänzerin ein virales Video tanzte - und diese Choreografie galt es nachzutanzen.

In der Jury nahm diesmal Musiker Cesár Sampson als Gastjuror Platz.

Los ging es mit einem Jive von Schauspielerin Lilian Klebow und Florian Gschaider. Dabei bauten sie die viral gegangene Choreografie zu Meghan Trainors "Made You Look" ein. "Was ich bei diesem Jive gesehen habe, hat mir gut gefallen", zeigte sich Juror Balázs Ekker ganz angetan. 27 Punkte gab's dafür.