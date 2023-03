Danilo Campisi zu "Dancing Stars"-Liebesgerücht: "Wartet doch ein bissl"

"Guten Morgen Österreich"-Moderatorin Eva Pölzl wollte es jetzt aber genau wissen und probierte es noch einmal. "Hast du für Corinna eine besondere Rolle?", fragte sie Danilo ganz dezent. "Ja, ich bin der liebste Tanzpartner, den sie bekommen konnte, wenn das die Frage war", wich dieser geschickt aus.

Ganz so leicht wollte sich Pölzl aber nicht abspeisen lassen und wurde ziemlich konkret: "Nein, die war eigentlich anders gemeint, aber man traut sich ja gar nicht mehr fragen hier. Seids ihr jetzt zam oder nicht?" "Geht dich nix an", konterte Danilo Campisi wie schon am Freitagabend gegenüber Moderator Andi Knoll.