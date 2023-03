Kamper und Campisi über Liebesgerüchte: "Bestätigen nix, dementieren nix"

"Normalerweise ist mir so etwas relativ unangenehm, Privatsphäre ist Privatsphäre, wenn da jemand etwas nicht möchte, dann muss man das respektieren. Allerdings, wenn man es sehr offen zeigt, was Sache ist, nämlich auch in einem Fernsehstudio, jetzt nicht unbedingt live auf Sendung, aber sonst … Man hat einfach, wenn man die beiden beobachtet, sehr stark den Eindruck, dass sie sich sehr gerne mögen, was ja auch was Schönes ist. Dann finde ich, kann man schon ein bisschen nachfragen“, meinte Knoll zum KURIER.

"Wir wollen uns ja, wenn es so ist, alle mitfreuen. So schade, dass sie es nicht sagen können. Weil es entweder nicht stimmt oder sie es nicht sagen wollen", so der Showmoderator.

Auch Juror Balázs Ekker hat eine klare Meinung dazu: "Stimmt hundertpro!", schmunzelte er im KURIER-Gespräch. Und warum überhaupt solche Gerüchte entstehen, ist ihm auch völlig klar.

"Bei Dancing Stars sieht man halt ein bisserl hinter die Vorhänge und will auch dahinter sehen. Und tatsächlich, da entstehen auch Geschichten. Wunder ist das keines. Tanzen ist einfach ein sehr enges Zusammensein – mit großen Emotionen", so Ekker.

"Alle Höhen und Tiefen einer Beziehung kann man da in relativ komprimierter Zeit erleben. Der Profitänzer muss hier nicht nur als Tanzlehrer für den jeweiligen Partner da sein, sondern auch als Mensch. Denn da gibt es sehr oft Verzweiflung und da muss man trösten und weiterhelfen – und da wird manchmal diese Hilfe auch angenommen", sagte er augenzwinkernd.

Tänzerisch haben die beiden jedenfalls voll überzeugt. Für ihren Langsamer Walzer zu einem Song aus "La La Land" gab's Standing Ovations und 27 Punkte.