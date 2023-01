Doppelgänger von Roy Black gesucht

Die Serie "Ein Schloss am Wörthersee" machte den damals schon etwas in Vergessenheit geratenen Schlager-Star Roy Black wieder berühmt.

Am 25. Jänner wäre er 80 Jahre alt geworden. Am 9. Oktober 1991 verstarb er doch plötzlich. Er wurde von seinem Bruder in seiner Fischerhütte in Oberbayern tot aufgefunden.