DJ Ötzi mischt bei Familie Putz mit und die Oma geht in Pension

Es darf wieder gedreht werden – auch die Möbelhausfamilie Putz macht sich auf zu neuen Abenteuern. Und diesmal ist auch DJ Ötzi mit dabei. Für den Spot wurde in Wien gedreht und Cécile Nordegg alias Mama Putz zeigte sich vom Schunkel-Barden schwer begeistert.

„Er ist wirklich ein sehr lieber Kerl“, so Nordegg zum KURIER. Die Sängerin hat jetzt übrigens auch eine neue Single veröffentlich. „Sie heißt ,Bisou Bisou’ und läuft in Frankreich grandios an. Auch in Österreich und Deutschland. Das ist wirklich überraschend schön“, so Nordegg.