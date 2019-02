So wohnt „Mama Putz“ Cécile Nordegg im echten Leben

Und alles dreht sich und bewegt sich in der wunderschönen 300-Quadratmeter-Wohnung mitten in Wien, denn die meisten Möbelstücke haben Räder und lassen sich je nach Lust und Laune einfach verschieben. „Man zieht sich ja auch jeden Tag anders an, man will Bewegung“, so das Multitalent (Schauspielerin, Künstlerin und Sängerin), dem die Kunst quasi in die Wiege gelegt wurde.

Die Mutter war Schauspielerin und der Vater technischer Direktor des Burgtheaters (gilt auch als Erfinder der Zylinderdrehbühne), auch ihre Tochter Tahnée ist nach einer ganz kurzen Phase, in der sie Ärztin werden wollte, Schauspielerin geworden.