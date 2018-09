Jonathan Berkh: Dieser Künstler veredelt altes Gewand

Konsumverzicht ist keine reine Frauensache – Autorin Nunu Kaller hat’s zwar vorgemacht und ihre Erfahrungen in dem Buch „Ich kauf nix!“ zu Papier gebracht, aber auch Männer folgen diesem Beispiel. Wie der in Wien lebende Künstler Jonathan Berkh, der seit Weihnachten 2017 auf Shopping-Askese setzt. Was er sich davon verspricht und warum er jetzt seine Kleidung selber macht, verriet er dem KURIER.

KURIER: Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, ein Jahr lang nichts einzukaufen. Wie kam’s?

Jonathan Berkh: Das waren verschiedene Komponenten. Erstens hatte ich den Eindruck, ich habe wirklich genug im Kleiderschrank und auch für jede Gelegenheit etwas anzuziehen. Und dann wollte ich das einfach probieren, mal nichts zu kaufen. Ein anderer Aspekt ist diese „Consumer Awareness“ (Sensibilisierung der Verbraucher). Wir müllen unseren Planeten zu und die Mode-Industrie ist eine der größten Verschmutzer überhaupt. Bis die Stoffe einmal so weit sind, dass man sie verarbeiten kann, dann werden sie gefärbt, sie werden chemisch behandelt und und und. Allein, bis wir die Klamotten einmal im Laden haben, ist so viel an der Umwelt passiert und alles, was wir kaufen, landet irgendwann im Müll. Egal wie hübsch das im Augenblick gerade ist. Vor allem mit dieser „Fast Fashion“, die wir haben mit diesen ganzen Ketten: Man kauft sich ein T-Shirt und weiß, ich hau’ es in zwei Monaten weg. Das ist einfach ein bisserl das Bewusstsein zu sagen: Nein! Und wenn wir dem Planeten oder unserer Gesellschaft, den Menschen, etwas Gutes tun wollen, ist die einzige Möglichkeit Konsumverzicht oder die Reduktion von Konsum.

Hand aufs Herz, ist es Ihnen schwergefallen, an Schaufenstern nur vorbeizugehen?

Nein, komischerweise überhaupt nicht. Es war am Anfang sogar eine Befreiung zu sagen, ich muss da jetzt überhaupt nicht reinschauen, ich brauche das alles nicht.

Haben Sie sich schon einmal überschlagsmäßig überlegt, wie viel Sie sich dadurch erspart haben? Oder war das Geld überhaupt kein Thema?

Das Geld ist kein Thema, weil ich auch sonst versuche, relativ günstig einzukaufen. Selbst wenn es High-Fashion-Teile sind. Ich kaufe alles nur im Abverkauf und ich kaufe meistens die Sachen, die übrig geblieben sind, um minus 80 Prozent, die irgendwo in der Ecke stehen, weil sie keiner nimmt. Und das sind immer die perfekten Sachen für mich. Die passen, das ist genau mein Style. Das Geld war nicht der Punkt, aber ich habe mir sicher einiges erspart.