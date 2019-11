Diesmal knapp ohne Busenblitzer: Lugner trifft auf Ex-Opernballgast

Was war das 2017 für eine Aufregung! Baumeister Richard Lugners Opernballstargast passierte auf der Tanzfläche in der Wiener Staatsoper ein kleines Malheur. Ihr feuerrotes Kleid rutschte just als zig Fotografen ihre Objektive auf sie richteten. Und schon war der Busenblitzer für die Nachwelt festgehalten.