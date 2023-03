Diese Promi-Dame musste "Dancing Stars" als Erste verlassen

Und dann wurde es ernst für Einspringerin Missy May und Dimitar Stefanin. Eine Rumba wurde in wenigen Tagen einstudiert. Großen Respekt gab es von der Juryfür Missy May. "Du hast extremes Potenzial", so Maria Angelini-Santner. Bálazs Ekker meinte sogar: Es ist viel besser als es nach vier Tagen sein sollte." Gesamt gab es 19 Punkte.