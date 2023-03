"Dancing Stars"-Kandidatin Eveline Eselböck: Große Motivation und ein beleidigtes Knie

Gastronomin Eveline Eselböck (62) geht super motiviert in die zweite Sendung von "Dancing Stars". "Weiter geht's mit trainieren, trainieren, trainieren. Wir haben so viel Spaß am Tanzen, dass wir unbedingt weiterkommen möchten", ruft sie ihre Fans via Instagram auf, am morgigen Freitag für sie und Profitänzer Peter Erlbeck anzurufen.