Die Grenzgänge von Nina Kraft und Kristina Inhof bei Dancing Stars

"Ich bin irrsinnig erleichtert, weil es ein totaler Grenzgang war", sagte Moderatorin Nina Kraft nachdem sie es bei "Dancing Stars" wieder eine Runde weiter geschafft hatte. Sie musste mit ihrem Tanzpartner Stefan Herzog zum Intro von "Breaking Bad" einen Paso doble aufs Parkett legen.

"Ich habe die Serie nicht gekannt, ich hab das Lied nicht gekannt, ich hab den Tanz nicht gekannt, ich hab diesen gelben Overall anziehen müssen und irgendwie waren das sehr viele neue Eindrücke und man braucht ja diese Paso-Energie, so so etwas Aggressives ist und ich bin jetzt nicht so der agressive Mensch", meinte sie im Nachinein. Profitänzer Stefan Herzog versuchte aber, genau das aus ihr herauszulocken.

"Ich habe sie immer ein bisschen geärgert und gereizt", grinste er.