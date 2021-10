Last Man Standing bei Dancing Stars: Bernhard Kohl ist jetzt der Hahn im Korb

Für Faris Rahoma ist die Reise ja zu Ende, die ihm aber so einiges gelehrt hat. "Hätte ich gewusst, wie wundervoll Tanzen ist, hätte ich schon viel früher damit begonnen. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen ein besserer Tänzer und wir wären heute nicht ausgeschieden, aber es ist unfassbar, was sie aus mir herausgeholt hat in dieser kurzen Zeit und es ist unfassbar, was man leisten kann, wenn man sich wirklich einmal auf eine Sache konzentriert", sagte er nach seinem Abgang.