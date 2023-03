Der letzte Tango von Kartnig: Wie Catharina Malek Dancing Stars mit ihm erlebt hat

„Macht ja nix. Waren wahrscheinlich wenig Freunde, die gevotet haben. Ich bin so froh, denn in meinem Alter ausscheiden ist angenehm. Das schwere Training, mir tun die Füße weh, die Knochen, ich habe Spatzen wie ein Irrer. Unwahrscheinlich, das habe ich noch nie gehabt“, meinte er dazu zum KURIER.

Überraschend kam das Show-Aus auch für Malek, wie sie im „Tanz-Talk“ erzählt. „Ja, tatsächlich haben wir jetzt nicht ganz so sehr damit gerechnet. Dass es tänzerisch nicht unbedingt reicht, haben wir uns schon gedacht, aber der Hannes und ich haben so viel Zuspruch von unserem Umfeld bekommen, dass wir gedacht haben, dass es über die Zuschauer schon noch so ein, zwei Runden weitergeht. Aber was soll’s? Es ist, wie es ist, und ist jetzt nicht so schlimm.“

