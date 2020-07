Das passiert mit dem Nachlass von Grande Dame Lotte Tobisch

Mit dem Tod von Lotte Tobisch ist Österreich um eine Institution ärmer geworden“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die Grande Dame der Wiener Gesellschaft. Mit äußerst wachem Geist, viel Charme und einer immer fein gespitzten Zunge hielt sie mit ihrer Meinung nie hinter dem Berg. Das Alter habe so seine Vorteile, denn „ich sage zum Beispiel nur mehr, was ich denke. Das genieße ich sehr“, erzählte sie im Mai 2019, nur fünf Monate vor ihrem Tod, in einem KURIER-Interview.