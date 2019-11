Abschied von der "frühen Influencerin" Lotte Tobisch

Noch vor Beginn der rund einstündigen Trauerfeier waren Kondolenzbücher aufgelegt worden, in die sich Freunde und Wegbegleiter eintragen konnten. Neben zahlreichen Fans machten u.a. Entertainer Alfons Haider, Life-Ball-Gründer Gery Keszler, Tanzschulenchef Thomas Schäfer-Elmayer oder TV-Moderatorin Barbara Stöckl von dieser Gelegenheit Gebrauch.

Tobisch, am 28. März 1926 in Wien auf die Welt gekommen, begann ihre Schauspielkarriere schon in jungen Jahren am Burgtheater. Engagements in allen Bundestheatern und viele Fernsehauftritte folgten. Ihre größte Rolle spielte die als Lotte (von) Tobisch-Labotyn geborene Nachfahrin einer österreichischen k.u.k Patrizierfamilie allerdings in der Staatsoper: Ab 1981 prägte sie 16 Jahre lang als Organisatorin des Opernballs das größte Societyevent des Landes.