Das Baby ist da! Ö3-Moderatorin Lisa Hotwagner wurde wieder Mama

Bevor sich Hotwagner im Ö3-Wecker in die Babypause verabschiedete, hatte sie noch Tipps für alle werdenden Mamas parat, die sie jetzt wohl selbst auch wieder anwenden wird. "Es wird besser, es wird leichter. Niemand funktioniert von Anfang an. Wenn nötig, lass dir helfen. Das geht am einfachsten, wenn die Family und die Freunde Essen vorbei bringen. Und wenn’s dann wirklich um die Seele geht, dann lass dir helfen von Expertinnen."

Für Hotwagner ist es bereits das zweite Kind. Tochter Flora wurde im März 2019 geboren.