Ö3-Wecker-Moderatorin Lisa Hotwagner geht in Babypause

Ö3-Moderatorin Lisa Hotwagner (34) sagt dem Ö3-Wecker "Baba".

Mit einer Message an alle Neumamas, die sie selbst gerne vor ihrem ersten Kind gehört hätte, verabschiedet sich die Moderatorin vorübergehend von der Ö3-Gemeinde: "Es wird besser, es wird leichter. Niemand funktioniert von Anfang an. Wenn nötig, lass dir helfen. Das geht am einfachsten, wenn die Family und die Freunde Essen vorbei bringen. Und wenn’s dann wirklich um die Seele geht, dann lass dir helfen von Expertinnen."