Darum hat Philipp Hochmair kaum Zeit für das Theater

„In dieser Zeit haben Serien einen anderen Stellenwert bekommen, das ist ja der Betätigungsort schlechthin für einen Schauspieler derzeit und international vor allem“, bringt Hochmair das Streaming-Zeitalter auf den Punkt. Deshalb darf’s auch gleich noch eine weitere Serie sein, nämlich die ARD-Produktion „ Charité“. In dem historischen Drama geht es um das älteste Krankenhaus Berlins in den unterschiedlichen Epochen. Hochmair steigt in der dritten Staffel ein, die zur Zeit des Mauerbaus spielt. Er verkörpert den großen österreichischen Gerichtsmediziner Otto Prokop ( 2009). „Der ist immer zwischen Österreich und der DDR hin und her geswitcht. Und ich habe das Angebot bekommen, das zu machen. Drehbeginn ist im November.“