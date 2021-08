Dancing Stars: SchauTV-Moderatorin Conny Kreuter wird Chefchoreografin

Erstmals bei „Dancing Stars“ mit dabei: Katrin Kallus und Michael Kaufmann

Katrin Kallus ist 29 Jahre und lebt in Graz. Sie hat eine klassische Ballettausbildung. In Standard- sowie lateinamerikanischen Tänzen hat Katrin Kallus Österreich bei zahlreichen internationalen Turnieren und Europameisterschaften (Latein) vertreten. 2021 wurde sie Staatsmeisterin in Rock’n’Roll-Akrobatik und Zehnte bei den Europameisterschaften.

Michael Kaufmann ist 31 Jahre alt und kommt aus Graz. Gemeinsam mit Katrin Kallus wurde er unter anderem Österreichischer Meister in der Kür und mehrfacher Steirischer Meister in lateinamerikanischen Tänzen. Er vertrat Österreich bei zahlreichen internationalen Turnieren (Standard und Latein).