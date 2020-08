Dancing Stars: Böse Kommentare aber auch viel Zuspruch für Weichselbraun

"Ich kann Mirjams Entscheidungen zu 100% nachvollziehen!! Was ich nicht nachvollziehen kann, sind diese unnötigen Kommentare die einfach nur abwertend sind! ”soll’s in London bleiben, braucht eh kana “ - Leute , was geht da ab??? Ich finde diesen Schritt von Mirjam einfach nur toll!! Sie hat sich für ihre Familie entschieden wegen dem doofen Virus!! Ich würde sie lieber bestätigen, dafür was sie die letzten Staffeln geleistet hat!!!!", machte Ernst ihrem Ärger via Facebook Luft.

"Sie hat jede Sendung mit höchster Professionalität und Leistung abgeliefert!! Also liebe Mirjam, ich finde deine Entscheidung, deiner Familie gegenüber einfach nur unfassbar richtig. Alle die abwertend schreiben, stellen sich in die Ecke und denken darüber nach ob das richtig war, was sie kommuniziert haben! Wir lernen das alle im Kindergarten!!", so die Sängerin.