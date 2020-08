"Dancing Stars" ohne Mirjam Weichselbraun: Moderatorin nicht mehr dabei

Ab 25. September wird es wieder ernst für die Promis und Profis im ORF-Ballroom, denn da findet die aktuelle "Dancing Stars"-Staffel ihre Fortsetzung. Durch die Unterbrechung ergaben sich aber doch einige Veränderungen. So wurde etwa Profitänzer Willi Gabalier durch Vadim Garbuzov ersetzt und jetzt gab auch Mirjam Weichselbraun bekannt, dass sie die Sendung nicht mehr moderieren kann.

Die verschärften Reisebedingungen aufgrund der Corona-Pandemie machen das für sie unmöglich, wie sie auf Instagram schreibt. "Ich bin zweifache Mama. Lola ist jetzt ein Jahr alt und meine große Tochter Maja geht in die Schule. Im September geht die Schule-erstmal-wie geplant wieder los. Das wäre kein Problem, wenn ich, so wie in all den Jahren zuvor, für Dancing Stars wöchentlich nach Wien und wieder zurückreisen würde. So haben wir das bisher gemacht und das hat super geklappt."