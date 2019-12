Dancing Stars 2020: Toni Polster warnt Andy Ogris

Woher er das so genau in Erinnerung hat? Polster: „Mit dem Ogerl bin ich halt seinerzeit ein-, zweimal unterwegs gewesen in der Nacht. Auf an Kaffee, versteht sich.“ Was die Chancen bei den ORF-„Dancing Stars 2020“ (13. Staffel, Start am 6. März) betrifft, glaubt Polster an die mentale Kraft von Ogris: „Er wird sich einibeißen und er wird die Show bereichern, aber er darf die Anstrengungen nicht unterschätzen und muss sich körperlich in Bestform präsentieren.“