Görgl über Kirchgasser bei Dancing Stars: "Sie wird weit kommen"

Auch Lizz Görgl, die amtierende Dancing-Queen, glaubt fest an sie. "Ich freu mich für die Michi, für mich war das nämlich eine großartige Zeit. Ich glaube, sie wird das auch sehr genießen. Das ist einmal ganz was anderes", so Görgl.

"Ich wünsche ihr alles Gute und ich glaube, dass sie da auch gute Chancen hat, weit zu kommen, weil sie erstens einmal ein gutes Bewegungstalent ist und einfach auch eine Beißerin und gerne trainiert. Das wird sicher cool für sie", ist sich Lizz Görgl sicher.

Görgl selbst ruht sich natürlich nicht auf ihrem Dancing-Stars-Erfolg aus, die Doppelweltmeisterin macht fleißig weiter Musik. Ihr neues Album heißt "Music".