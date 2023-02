Dagmar Koller über ihren größten Schock und den Tod von Christiane Hörbiger

Auch das Schicksal der Hunderttausenden Erdbebenopfer macht ihr zu schaffen. Auch das aus persönlichen Gründen.

"Die einzige Möglichkeit von uns Außenstehenden, zu helfen, ist mit Geldspenden. Man weiß ja noch gar nicht, wie das weitergeht. Diese Menschen haben ja dadurch einen Schock für das ganze Leben mitbekommen, das geht nicht mehr aus dem Kopf. Ich hab’ damals so ein Schockerlebnis mit dem Attentat auf den Helmut gehabt. Ich hab’ seit dem nie mehr ruhig einschlafen können. Ich muss da immer nachhelfen. Ich würde mich auch nicht mehr trauen, Post aufzumachen", so Koller

"Ich bete sehr viel. Es ist einfach erschütternd, was in der Türkei und Syrien passiert ist. Man kann nur bitten und helfen, mittun, was möglich ist, damit die Öffentlichkeit nicht vergisst, dass man spendet. Was da geschehen ist, das kann man nicht nachfühlen. Das ist einfach zu arg und schrecklich."