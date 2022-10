Schauspielerin Maresa Hörbiger über ihre Schwestern: "Wir müssen uns nichts mehr beweisen"

Apropos Herzensangelegenheit, das ist für die Schauspielerin Venedig, wo sie jetzt lebt. „Ja, ich habe mein Herz wirklich an diese Stadt verloren. Es ist so fantastisch, dort zu leben. Ich komme jetzt so gerne wieder hierher nach Wien und mache meinen Beruf hier. Aber privat lebe ich wahnsinnig gerne in Venedig.“

Was sich Maresa Hörbiger für die Zukunft wünscht, warum sie gerne Psychologie studiert hätte und nichts aus der Opernsängerinnen-Karriere geworden ist, wer ihre Vorbilder waren und was sie noch alles mit ihrem Theater plant, sehen Sie im Video oben.