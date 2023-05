Conny Kreuter über "Dancing Stars": "Es ist keine Kraft mehr da"

"Es ist eine richtig gute Stimmung, keiner streitet, weil keine Kraft mehr da ist. Es ist keiner wirklich nervös, weil keine Kraft mehr da ist. Und es sind alle recht ruhig, weil eben keine Kraft mehr da ist", erzählt Chefchoreografin Conny Kreuter im Talk bei "Guten Morgen Österreich".

Auch bei den Profis soll man das schon richtig merken. Angesprochen auf den letzten verbliebenen Promi-Mann meint sie: "Ich habe von Anfang an gesagt, Alex Pointner könnte gut werden. Er hat sich so ins Zeug gelegt. Ich meine, der tanzt ja überall. Der wohnt ja in der Nähe von Schönbrunn. Der geht in der Früh nicht laufen, sondern tanzt in Schönbrunn. Der tanzt in der Drogerie, der ist schon best friend mit allen Restaurantbesitzern, dort tanzt er auch überall. Er tanzt in den Gängen, der hört überhaupt nicht mehr auf zu tanzen. Und deswegen hat er sich gut entwickelt. Mit einer Freude, das ist wirklich ein Wahnsinn."

Auch zum Ausscheiden von Eveline Eselböck hat Kreuter eine klare Meinung: "Eveline ist sehr sehr wichtig für uns in der Gruppe gewesen. Sie hat sehr viel Lockerheit in die Gruppe gebracht. Ich glaube aber, an diesem Punkt war es auch wichtig, dass sie gegangen ist, denn sie hat in den diversen Foren wirklich schon für Kontroversen gesorgt. Am Ende der Staffel möchte man die besten Tänzer sehen. Und sie war dann doch immer Schlusslicht und hat sich doch bisserl schwer getan. Deswegen für alle gut, dass sie jetzt eine Tanzpause hat."

Kreuter erinnert sich auch noch an ihr Finale 2019 mit Autor Michael Schottenberg, der den Jive mit einem Leistenbruch absolvieren musste.

Er konnte die Probe gar nicht mehr tanzen, ist in der Garderobe gelegen und hat geschlafen und ein Profitänzer musste für ihn bei der Probe als Lichtdouble einspringen, damit man das Paar überaupt richtig einleuchten konnte.

"Es war wirklich dramatisch eigentlich, ich habe nicht gewusst, ob er überhaupt stehen kann." Die beiden belegten damals trotzdem den 2. Platz.