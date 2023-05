Was Eveline Eselböck mit ihrer Teilnahme bei "Dancing Stars" bewirken wollte

Tanzpartner Peter Erlbeck war ja dieses Jahr zum ersten Mal dabei und ist hellauf begeistert von der Show. "Ich hab ehrlich gesagt, ein bisschen darüber nachdenken müssen, ob ich das überhaupt machen möchte, weil ich mir gedacht habe, es wird wahrscheinlich nicht so meins sein. Aber jetzt fällt mir spontan nichts ein, was ich nicht gut finde an der Sendung. Ich wäre sofort wieder dabei."

Für die beiden geht es jetzt wieder ins Alltagsleben, worauf sich Eselböck besonders freut. "Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn ich ins normale Arbeitsleben wieder hineinkomme und meinen Alltag wieder genieße. Wenn ich im Restaurant und unserer kleinen Pension, die mein Mann Walter und ich ja noch führen, wieder da bin. Und ich hab sehr viel Freude damit. Gastronomie war ja schon immer unsere Leidenschaft."

Wem Eveline und Peter den Sieg gönnen, sehen Sie im Video oben.